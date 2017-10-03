Жительница Ужура отсудила полмиллиона рублей за падение возле районной администрации. Инцидент произошёл зимой 2015 года. Проходя мимо ужурской районной администрации, женщина поскользнулась на наледи и получила перелом голеностопного сустава. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью, на лечение ушло семь месяцев.
Суд установил, что компания "Ужурский сервис-центр", которая отвечала за уборку территории от снега и льда, выполнила работы некачественно. В итоге судья обязал компанию возместить пострадавшей моральный вред и утраченный заработок - сумма составила полмиллиона рублей.