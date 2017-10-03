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03.10.17 11:41 Сотрудница районной администрации перевела на счёт сына деньги на уборку могил ветеранов





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Когда в полиции завели уголовное дело, женщина вернула всю сумму, в администрации она уже не работает, расследование уголовного дела продолжается.







На сотрудницу администрации Бирилюсского района заведено уголовное дело. Она перевела на счёт своего сына более 200 тысяч рублей. Деньги предназначались на уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны.Когда в полиции завели уголовное дело, женщина вернула всю сумму, в администрации она уже не работает, расследование уголовного дела продолжается.











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