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03.10.17 11:40 В Шарыпове на переходе насмерть сбили мужчину с двумя детьми





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"Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства: на какой сигнал шли пешеходы, с какой скоростью ехал данный автомобиль. Молодой человек получил водительское удостоверение 5 лет назад и за эти пять лет 28 раз привлекался к ответственности за административные правонарушения: за превышение скоростного режима, за тонировку, неоднократно становился участником ДТП, уезжал с места ДТП", - сообщил пресс-секретарь краевой ГИБДД Александр Козлов.











22-летний молодой человек из Шарыпова, который насмерть сбил семью, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. За смерть 34-летнего мужчины и его детей, мальчика 7-ми и девочки 9-ти лет, водителю грозит до семи лет тюрьмы. Напомним, около 21-го часа парень за рулём автомобиля "Мицубиси" наехал на отца с детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По данным ГИБДД, за год виновник аварии уже 18 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения и тонировку."Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства: на какой сигнал шли пешеходы, с какой скоростью ехал данный автомобиль. Молодой человек получил водительское удостоверение 5 лет назад и за эти пять лет 28 раз привлекался к ответственности за административные правонарушения: за превышение скоростного режима, за тонировку, неоднократно становился участником ДТП, уезжал с места ДТП", - сообщил пресс-секретарь краевой ГИБДД Александр Козлов.







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