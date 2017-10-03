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НОВОСТИ | Происшествия





03.10.17 11:40 В Шарыпове на переходе насмерть сбили мужчину с двумя детьми



Фото
22-летний молодой человек из Шарыпова, который насмерть сбил семью, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. За смерть 34-летнего мужчины и его детей, мальчика 7-ми и девочки 9-ти лет, водителю грозит до семи лет тюрьмы. Напомним, около 21-го часа парень за рулём автомобиля "Мицубиси" наехал на отца с детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По данным ГИБДД, за год виновник аварии уже 18 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения и тонировку.

"Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства: на какой сигнал шли пешеходы, с какой скоростью ехал данный автомобиль. Молодой человек получил водительское удостоверение 5 лет назад и за эти пять лет 28 раз привлекался к ответственности за административные правонарушения: за превышение скоростного режима, за тонировку, неоднократно становился участником ДТП, уезжал с места ДТП", - сообщил пресс-секретарь краевой ГИБДД Александр Козлов.








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