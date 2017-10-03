НОВОСТИ | Спорт













03.10.17 11:47 Лучшим тренером сентября может стать Дмитрий Аленичев





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Аленичев пока лидирует, но разрыв с соперниками не очень большой. Красноярские болельщики просят всех неравнодушных к футболу проголосовать за наставника "Енисея". Тем более сейчас наша команда идёт на первом месте.







Станет ли Дмитрий Аленичев - наставник красноярского футбольного "Енисея" - лучшим тренером сентября? Голосование проводит Футбольная национальная лига. На официальной странице нужно зайти в раздел "Голосование" и нажать на кнопку возле одной из пяти фамилий.Аленичев пока лидирует, но разрыв с соперниками не очень большой. Красноярские болельщики просят всех неравнодушных к футболу проголосовать за наставника "Енисея". Тем более сейчас наша команда идёт на первом месте.











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