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НОВОСТИ | Общество





03.10.17 17:45 В Красноярском крае стартовала призывная кампания



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До нового года призвать краевой военкомат планирует 3,5 тысячи парней. 15 человек станут лицом нашего государства в Президентском полку. 300 человек возьмут в элитные войска - ВДВ, морскую пехоту, спецназ. Разъедутся призывники по всей стране - от тёплого Крыма до Северного флота.

"Остаться служить на территории Красноярского края, у нас здесь мало частей, могут те, кто имеет на попечении престарелых родителей, является опекуном, у кого есть дети", - пояснил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.

Отметили военкомы и улучшение здоровья своих подопечных: сказывается мода на спорт у молодёжи. Правда, растёт количество психических отклонений и увлечение наркотиками. Весной с травкой и спайсами в крови уличены сто призывников, это абсолютный рекорд. Большинство из них с высшим образованием.

"Юристы больше всего на нас жалуются - видимо, оттачивают свою практику. Причём знают, что они заведомо неправы, ищут лазейки. И юристы замечены в употреблении наркотических средств", - рассказал председатель военно-врачебной комиссии края Александр Украинец.

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин рассказывает, что хотел бы вернуть ряд льгот для призывников. Например, сохранение рабочего места на время прохождения воинской службы. А муниципалитеты должны более красочно проводить призывные кампании.

"Чтобы проводы были обозначены праздничными мероприятиями. Чтобы ребята и их родители понимали, что это священный долг, они идут защищать Родину. Чтобы их и по приезду встречали. Нужно продумать различные форматы", - подчеркнул заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

К слову, военная служба длится один год. Существует и альтернативная. Около 20-ти человек от края будут трудиться санитарами и почтальонами в течение 21 месяца.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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