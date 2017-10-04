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04.10.17 08:42 В Красноярском крае завершается ремонт федеральных автотрасс



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То, что сейчас делают дорожники на федеральных трассах, фактически финишная прямая этого года. В Новосёловском районе заканчивают укладывать последние сотни метров асфальта. Рабочие утверждают: сделали бы и раньше, но изрядно помешала погода. "Это и вправду было неожиданно, что выпал именно на этом участке снег, за одну ночь буквально 10-15 сантиметров покров. Работы были на 2-3 дня приостановлены", - сказал директор по строительству автомобильных дорог компании "Енисейавтодор" Андрей Дедов.

В этом году помимо Новосёлова обновили федеральные трассы на выезде из Красноярска в Дивногорск, в Балахтинском и Минусинском районах. Сейчас более 75% дороги М-54 "Енисей" соответствует всем нормативным требованиям. "Фактически мы уже сняли наиболее неприятные моменты, отремонтировали те участки, которые больше всего вызывали недовольство водителей. В основном это участки в районе горных перевалов, около Балахтинского района. Сейчас можно вполне комфортно проехать на данных участках трассы", - сообщила пресс-секретарь "Байкалуправтодора" Юлия Кравченко.

Качество обновлённой федеральной автодороги "Енисей" уже оценили те, для кого она и существует.

- В целом нормальная, хорошая дорога. И дальше пойдёт хорошая дорога. А этот участок будем ждать, когда отремонтируется.

- Все дороги сейчас усиленно ремонтируются. С тем, что было несколько лет назад, не сравнить.

Всего в Красноярском крае будет отремонтировано 140 километров федеральных автодорог. Все работы планируется завершить до конца октября.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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