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04.10.17 08:45 Улицу Северную могут открыть для движения до конца недели





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До конца октября должны быть завершены работы по благоустройству, сделаны тротуары. Уже установлены стальные опоры освещения. "Эти опоры не несущие, поэтому вся подводка осуществлена кабелем и мы не будем видеть на них кучи проводов, как обычно", - пояснил генеральный директор ООО "Красноярскдорремстрой" Юрий Бриц.



Модернизация проезда от Железнодорожников до Озёрной - проект будущего года. А готовый участок вполне реально открыть к концу этой недели, заявил мэр. "Для этого необходимо установить светофорные объекты для обеспечения безопасности и соответствующей регулировки движения, нанести разметку. Я отношу это к категории работ, которые вполне могут быть сделаны в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



К слову, на ремонт улицы Северная выделено 30 миллионов рублей. Это средства, которые удалось сэкономить на других торгах, что позволило включить объект в перечень работ этого сезона.





Северную расширили до шести полос. Пропускная способность увеличится на 20%. В ГАИ заявляют, что это очередной этап обустройства проезда от Свободного до Брянской. "Что касается ремонта участка дороги, приведения в соответствие с нормативными требованиями - здесь вопросов нет. Сделали быстро, раньше намеченных сроков, и это не может не радовать", - отметил заместитель начальника отдела ГАИ по Красноярску и Дивногорску Роман Васильев.До конца октября должны быть завершены работы по благоустройству, сделаны тротуары. Уже установлены стальные опоры освещения. "Эти опоры не несущие, поэтому вся подводка осуществлена кабелем и мы не будем видеть на них кучи проводов, как обычно", - пояснил генеральный директор ООО "Красноярскдорремстрой" Юрий Бриц.Модернизация проезда от Железнодорожников до Озёрной - проект будущего года. А готовый участок вполне реально открыть к концу этой недели, заявил мэр. "Для этого необходимо установить светофорные объекты для обеспечения безопасности и соответствующей регулировки движения, нанести разметку. Я отношу это к категории работ, которые вполне могут быть сделаны в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.К слову, на ремонт улицы Северная выделено 30 миллионов рублей. Это средства, которые удалось сэкономить на других торгах, что позволило включить объект в перечень работ этого сезона. Вадим КУЛИКОВ











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