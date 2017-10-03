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03.10.17 17:41 Под Ачинском перевернулся грузовик с битумом





Фото Фото: Ачинск автоканал



Под Ачинском несколько тонн битума вылились на проезжую часть и обочину. Разлив произошёл в результате опрокидывания грузовика, который перевозил нефтепродукты. По предварительной информации автополицейских, 31-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Поэтому и произошло ДТП с экологическими последствиями. Водитель битумовоза может быть оштрафован за нарушение правил перевозки опасных грузов.







Под Ачинском несколько тонн битума вылились на проезжую часть и обочину. Разлив произошёл в результате опрокидывания грузовика, который перевозил нефтепродукты. По предварительной информации автополицейских, 31-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Поэтому и произошло ДТП с экологическими последствиями. Водитель битумовоза может быть оштрафован за нарушение правил перевозки опасных грузов.











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