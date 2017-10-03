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03.10.17 17:40 Горсовет не смог утвердить список членов комиссии по выборам мэра Красноярска





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Между тем, ещё летом депутатами городского совета было принято положение, в котором расписаны все сроки выборов главы Красноярска. "Мы сейчас себя ведём, как игрок как в "Поле чудес", который угадал все буквы и не смог прочитать слово. Мы в июне утвердили положение о проведении конкурса, там все сроки обозначены, вся процедура обозначена, сейчас нам надо выполнить свою часть работы", - сказал председатель комиссии по городскому самоуправлению совета депутатов Красноярска Виталий Дроздов.



В результате 10 человек, это вся фракция "Патриоты России" - Гордеев, Рыкунова, Владимиров, Кондрашев; справедливоросс Туров; депутатская группа "За Красноярск" - Егоров, Волков, Шевчук; а также Ревкуц и коммунист Пястолов воздержались при голосовании за повестку.



"Сессия не состоялась. Я считаю, что это саботаж. Я отказываюсь это понимать. Есть процедура. Как эта комиссия потом будет работать - это уже не наше, это будет новый орган", - сказала председатель Городского совета депутатов Красноярска Татьяна Казанова.



"Ряд товарищей продемонстрировали, что они либо не принимали участие и даже не удосужились прочитать то положение, те нормативные акты, которое они приняли. За этими амбициями отдельных людей нарушается процесс, и самое главное, нарушается имидж Красноярска", - сказала депутат Городского совета Красноярска Евгения Бухарова.



Повторно внеочередная сессия соберётся в четверг, 5 октября. Это последний день формирования комиссии. Примечательно, что в отличие от депутатов, краевой властью список членов комиссии уже определён и сегодня или завтра будет опубликован. Важно, что четверг - окончательный день и для подачи документов от кандидатов.



На сегодня Городской совет принял документы от трёх кандидатов на должность мэра. Лишь один из них на слуху - это депутат и ресторатор Владимир Владимиров. Кроме этого, о своём желании участвовать в выборах заявили Юрий Тяжельников - член совета Гражданской ассамблеи, и Анастасия Курдюкова - сотрудник администрации города.





В повестке один вопрос - утверждение членов конкурсной комиссии от городской власти. Но сессия закончилась, так ничего и не решив. "Изучив последнее положение, обратили внимание на то, что у нас нет слов, когда комиссия считается сформулированной. Будем воздерживаться от данной повестки", - сказал депутат Городского совета Красноярска Владимир Егоров.Между тем, ещё летом депутатами городского совета было принято положение, в котором расписаны все сроки выборов главы Красноярска. "Мы сейчас себя ведём, как игрок как в "Поле чудес", который угадал все буквы и не смог прочитать слово. Мы в июне утвердили положение о проведении конкурса, там все сроки обозначены, вся процедура обозначена, сейчас нам надо выполнить свою часть работы", - сказал председатель комиссии по городскому самоуправлению совета депутатов Красноярска Виталий Дроздов.В результате 10 человек, это вся фракция "Патриоты России" - Гордеев, Рыкунова, Владимиров, Кондрашев; справедливоросс Туров; депутатская группа "За Красноярск" - Егоров, Волков, Шевчук; а также Ревкуц и коммунист Пястолов воздержались при голосовании за повестку."Сессия не состоялась. Я считаю, что это саботаж. Я отказываюсь это понимать. Есть процедура. Как эта комиссия потом будет работать - это уже не наше, это будет новый орган", - сказала председатель Городского совета депутатов Красноярска Татьяна Казанова."Ряд товарищей продемонстрировали, что они либо не принимали участие и даже не удосужились прочитать то положение, те нормативные акты, которое они приняли. За этими амбициями отдельных людей нарушается процесс, и самое главное, нарушается имидж Красноярска", - сказала депутат Городского совета Красноярска Евгения Бухарова.Повторно внеочередная сессия соберётся в четверг, 5 октября. Это последний день формирования комиссии. Примечательно, что в отличие от депутатов, краевой властью список членов комиссии уже определён и сегодня или завтра будет опубликован. Важно, что четверг - окончательный день и для подачи документов от кандидатов.На сегодня Городской совет принял документы от трёх кандидатов на должность мэра. Лишь один из них на слуху - это депутат и ресторатор Владимир Владимиров. Кроме этого, о своём желании участвовать в выборах заявили Юрий Тяжельников - член совета Гражданской ассамблеи, и Анастасия Курдюкова - сотрудник администрации города. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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