Знаменский мужской общежительный скит в Дивногорске восстановят. План по реставрации храма обсудили на общественном совете при Красноярской митрополии. Скит был основан в 1888 году, тогда без дорог и по реке ежегодно его посещали около пяти тысяч паломников. Но в 1920 году духовную жизнь здесь запретила новая власть и от многочисленных построек осталось только перестроенное здание церкви Знамения Божией Матери. Сейчас там располагаются мастерские дивногорских художников.
То, что здание отреставрируют, вопрос решённый, но вот в каком качестве оно будет существовать дальше - духовном или творческом - поручено решить рабочей группе в течение двух месяцев.
"Это здание мне как историку, как дивногорцу важно сохранить прежде всего как исторический объект. Но учитывая, что оно несёт ещё огромную духовно-нравственную силу, мне как дивногорцу важно сохранить здание ещё и как центр духовной нравственности", - сказал историк Игорь Фёдоров.