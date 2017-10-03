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03.10.17 17:47 В Дивногорске восстановят Знаменский мужской скит





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То, что здание отреставрируют, вопрос решённый, но вот в каком качестве оно будет существовать дальше - духовном или творческом - поручено решить рабочей группе в течение двух месяцев.



"Это здание мне как историку, как дивногорцу важно сохранить прежде всего как исторический объект. Но учитывая, что оно несёт ещё огромную духовно-нравственную силу, мне как дивногорцу важно сохранить здание ещё и как центр духовной нравственности", - сказал историк Игорь Фёдоров.











Знаменский мужской общежительный скит в Дивногорске восстановят. План по реставрации храма обсудили на общественном совете при Красноярской митрополии. Скит был основан в 1888 году, тогда без дорог и по реке ежегодно его посещали около пяти тысяч паломников. Но в 1920 году духовную жизнь здесь запретила новая власть и от многочисленных построек осталось только перестроенное здание церкви Знамения Божией Матери. Сейчас там располагаются мастерские дивногорских художников.То, что здание отреставрируют, вопрос решённый, но вот в каком качестве оно будет существовать дальше - духовном или творческом - поручено решить рабочей группе в течение двух месяцев."Это здание мне как историку, как дивногорцу важно сохранить прежде всего как исторический объект. Но учитывая, что оно несёт ещё огромную духовно-нравственную силу, мне как дивногорцу важно сохранить здание ещё и как центр духовной нравственности", - сказал историк Игорь Фёдоров.







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