Ребёнку дважды вызывали врача, но спасти его так и не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в селе Шалинское. Сначала у ребёнка поднялась температура и заболела голова. Педиатр не стала госпитализировать маленького больного. Спустя несколько часов ситуация обострилась и мальчика доставили в больницу. Там он скончался.
"По данному факту возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователям предстоит установить качество и квалификацию оказанной медицинской помощи, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.