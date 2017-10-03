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03.10.17 20:47 По факту смерти 8-летнего мальчика в селе Шалинское возбуждено уголовное дело





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"По данному факту возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователям предстоит установить качество и квалификацию оказанной медицинской помощи, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











Ребёнку дважды вызывали врача, но спасти его так и не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в селе Шалинское. Сначала у ребёнка поднялась температура и заболела голова. Педиатр не стала госпитализировать маленького больного. Спустя несколько часов ситуация обострилась и мальчика доставили в больницу. Там он скончался."По данному факту возбуждено уголовное дело - причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователям предстоит установить качество и квалификацию оказанной медицинской помощи, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.







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