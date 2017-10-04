НОВОСТИ | Общество













04.10.17 09:01 Легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь - 75 лет





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Чаще всего самолёты разбивались недалеко от аэродромов. Сколько безымянных могил вокруг Красноярска, не знает никто. Поисковики находят места крушения, перезахоранивают останки погибших. В Красноярске уже несколько лет работает школьный музей, где собраны материалы по Алсибу. Особая гордость -



"Там около 1800 личных дел. Фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, награды, подвиги, описанные прямо из личных дел, это огромная работа", - подчеркнул представитель совета Общественной палаты Красноярска Александр Южанников.



В честь 75-летия с начала работы трассы "Аляска-Сибирь" в Красноярске запланирована большая программа - выставки, встречи, публичные лекции. "Некоторые мероприятия будут проводиться по запросу, вчера я был в Железногорском кадетском корпусе - по их желанию, они попросили провести лекцию по истории красноярской воздушной трассы", - рассказал сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ Вячеслав Филиппов.



В ноябре пройдёт большая научная конференция, это будет обмен наработками. Приглашены в том числе и американские коллеги.





Воздушная трасса мужества - Аляска-Сибирь. Всю войну американские самолёты переправляли на фронт через Красноярск. На перегонах работали лучшие лётчики. "Более 8 тысяч самолётов было направлено, 7 тысяч приземлились в Красноярске. Погибали, у нас есть братские могилы. Благодаря неравнодушным людям только недавно на этих могилах появились фамилии и имена", - сказал заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.Чаще всего самолёты разбивались недалеко от аэродромов. Сколько безымянных могил вокруг Красноярска, не знает никто. Поисковики находят места крушения, перезахоранивают останки погибших. В Красноярске уже несколько лет работает школьный музей, где собраны материалы по Алсибу. Особая гордость - Книга памяти , список героев пополняется регулярно."Там около 1800 личных дел. Фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, награды, подвиги, описанные прямо из личных дел, это огромная работа", - подчеркнул представитель совета Общественной палаты Красноярска Александр Южанников.В честь 75-летия с начала работы трассы "Аляска-Сибирь" в Красноярске запланирована большая программа - выставки, встречи, публичные лекции. "Некоторые мероприятия будут проводиться по запросу, вчера я был в Железногорском кадетском корпусе - по их желанию, они попросили провести лекцию по истории красноярской воздушной трассы", - рассказал сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ Вячеслав Филиппов.В ноябре пройдёт большая научная конференция, это будет обмен наработками. Приглашены в том числе и американские коллеги. Евгения ПЛОТНИКОВА











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