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04.10.17 09:01 Легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь - 75 лет



Фото
Воздушная трасса мужества - Аляска-Сибирь. Всю войну американские самолёты переправляли на фронт через Красноярск. На перегонах работали лучшие лётчики. "Более 8 тысяч самолётов было направлено, 7 тысяч приземлились в Красноярске. Погибали, у нас есть братские могилы. Благодаря неравнодушным людям только недавно на этих могилах появились фамилии и имена", - сказал заместитель главы Красноярска Сергей Кочан.

Чаще всего самолёты разбивались недалеко от аэродромов. Сколько безымянных могил вокруг Красноярска, не знает никто. Поисковики находят места крушения, перезахоранивают останки погибших. В Красноярске уже несколько лет работает школьный музей, где собраны материалы по Алсибу. Особая гордость - Книга памяти, список героев пополняется регулярно.

"Там около 1800 личных дел. Фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание, награды, подвиги, описанные прямо из личных дел, это огромная работа", - подчеркнул представитель совета Общественной палаты Красноярска Александр Южанников.

В честь 75-летия с начала работы трассы "Аляска-Сибирь" в Красноярске запланирована большая программа - выставки, встречи, публичные лекции. "Некоторые мероприятия будут проводиться по запросу, вчера я был в Железногорском кадетском корпусе - по их желанию, они попросили провести лекцию по истории красноярской воздушной трассы", - рассказал сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ Вячеслав Филиппов.

В ноябре пройдёт большая научная конференция, это будет обмен наработками. Приглашены в том числе и американские коллеги.


Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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