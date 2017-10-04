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04.10.17 08:56 Ольгу Медведцеву выписали из больницы после ДТП





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"Болт больше ладони. Он как пуля залетел и по касательной над виском пролетел. Оперировали в БСМП, быстро среагировали. Сделали компьютерную томограмму. Слава Богу, говорят, это чудо, что с минимальными потерями", - рассказала Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.











Ольгу Медведцеву выписали из больницы. Напомним, двукратная олимпийская чемпионка 16 сентября попала в ДТП. Спортсменка возвращалась из города Бородино, где проходили соревнования её имени. По предварительной версии, в лобовое стекло автомобиля Ольги попал 15-сантиметровый болт и угодил в голову спортсменки. Потребовалась операция. В больнице она провела две недели."Болт больше ладони. Он как пуля залетел и по касательной над виском пролетел. Оперировали в БСМП, быстро среагировали. Сделали компьютерную томограмму. Слава Богу, говорят, это чудо, что с минимальными потерями", - рассказала Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.







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