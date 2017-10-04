Ольгу Медведцеву выписали из больницы. Напомним, двукратная олимпийская чемпионка 16 сентября попала в ДТП. Спортсменка возвращалась из города Бородино, где проходили соревнования её имени. По предварительной версии, в лобовое стекло автомобиля Ольги попал 15-сантиметровый болт и угодил в голову спортсменки. Потребовалась операция. В больнице она провела две недели.
"Болт больше ладони. Он как пуля залетел и по касательной над виском пролетел. Оперировали в БСМП, быстро среагировали. Сделали компьютерную томограмму. Слава Богу, говорят, это чудо, что с минимальными потерями", - рассказала Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.