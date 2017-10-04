НОВОСТИ | Общество













04.10.17 11:41 На 2-й Брянской укладывали асфальт в снег





В Красноярске асфальт укладывают в снег. Видео прислала телезрительница. Работы по строительству тротуара ведутся на улице 2-я Брянская напротив Новой Покровки. В департаменте горхозяйства пояснили, что самое главное при асфальтирвовании - укладка на сухое основание. Сотрудники администрации обещают изучить видео. А на том месте возьмут дополнительные пробы полотна. И подрядчику придётся всё переделывать в случае отрицательной экспертизы.







В Красноярске асфальт укладывают в снег. Видео прислала телезрительница. Работы по строительству тротуара ведутся на улице 2-я Брянская напротив Новой Покровки. В департаменте горхозяйства пояснили, что самое главное при асфальтирвовании - укладка на сухое основание. Сотрудники администрации обещают изучить видео. А на том месте возьмут дополнительные пробы полотна. И подрядчику придётся всё переделывать в случае отрицательной экспертизы.







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