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04.10.17 11:42 В Ачинске сошли с рельсов четыре вагона с углём





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"Самая большая задержка произошла с поездом Москва-Нерюнгри - пять часов, пассажиры обеспечены сухим пайком. Хотелось бы отметить, что во всех поездах, которые попали в эту ситуацию, есть отопление, работают биотуалеты. Открыто движение пассажирских поездов через станцию Ачинск, диспетчерский аппарат дороги предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода их в график движения. Мы приносим свои извинения всем пассажирам за доставленные неудобства", - сообщила представитель пресс-службы Красноярской железной дороги Ольга Гацко.











Сегодня в два часа ночи в Ачинске сошли с рельсов четыре вагона с углём. Пострадавших нет. Из-за ЧП задержаны поезда дальнего следования Москва-Нерюнгри, Новосибирск-Красноярск, Чита-Адлер и другие. Вышли из расписания и две электрички - Чернореченская-Боготол и в обратном направлении. В эти минуты порядка 140 сотрудников оперативных служб Красноярской железной дороги устраняют последствия. Причина схода вагонов с рельсов выясняется."Самая большая задержка произошла с поездом Москва-Нерюнгри - пять часов, пассажиры обеспечены сухим пайком. Хотелось бы отметить, что во всех поездах, которые попали в эту ситуацию, есть отопление, работают биотуалеты. Открыто движение пассажирских поездов через станцию Ачинск, диспетчерский аппарат дороги предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода их в график движения. Мы приносим свои извинения всем пассажирам за доставленные неудобства", - сообщила представитель пресс-службы Красноярской железной дороги Ольга Гацко.







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