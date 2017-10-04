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04.10.17 11:44 На улице Красной Армии сбили 11-летнего школьника





Одиннадцатилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Красной Армии в Красноярске. ВАЗ-2110 пытался проехать перекрёсток, когда начал движение поток с улицы Корнеева, а по зебре пошли пешеходы. Вылетевшую легковушку стукнула "Нива". От столкновения лихач покатился боком и задел ребёнка. Мальчик отлетел на несколько метров и был доставлен в больницу.







Одиннадцатилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Красной Армии в Красноярске. ВАЗ-2110 пытался проехать перекрёсток, когда начал движение поток с улицы Корнеева, а по зебре пошли пешеходы. Вылетевшую легковушку стукнула "Нива". От столкновения лихач покатился боком и задел ребёнка. Мальчик отлетел на несколько метров и был доставлен в больницу.







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