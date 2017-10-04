НОВОСТИ | Общество













04.10.17 11:40 Вместо обещанных дождей Красноярск засыпало снегом





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"В связи с ухудшением погодных условий мы обращаемся к автолюбителям о соблюдении скоростного режима и недопущении опасных манёвров. В вечернее время ожидаются отрицательные температуры, поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, в ближайшее время это сделать", - сказал командир батальона полка ДПС Красноярска Андрей Дорошенко.











В Красноярске всё утро шёл мокрый снег. Горожане прятались под зонтиками, снегопад временами усиливался. На главных городских магистралях выросли пробки, водители старались ехать медленно. Затор в несколько километров образовался на 2-й Брянской. Дело в том, что именно в это утро под мокрым снегом там шли дорожные работы. Рабочие снимали асфальт."В связи с ухудшением погодных условий мы обращаемся к автолюбителям о соблюдении скоростного режима и недопущении опасных манёвров. В вечернее время ожидаются отрицательные температуры, поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, в ближайшее время это сделать", - сказал командир батальона полка ДПС Красноярска Андрей Дорошенко.







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