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05.10.17 08:52 Жители Ачинска массово отказываются от капремонта



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Это одна из главных проблем доме на улице 9 января - живут как на болоте. Но вместо решения данного вопроса жильцам предлагают по программе капитального ремонта сделать крышу, которую год назад уже попала под текущий ремонт. В соседнем доме ситуация похожая, только наоборот: хотят откапиталить трубы, которые в прошлом году уже заменили за счёт собственных средств, а людям нужна крыша.

Краткосрочный план капитального ремонта составляют органы местного самоуправления на основе данных управляющих компаний, которая в данном случае уверяет, что их поставили перед фактом. Собственники провели собрание, и люди проголосовали против. "Голосование подтверждает наши слова, что уже сделан ремонт сантехники. Будем ещё раз просить заменить на другой вид работ", - пояснил начальник ПТО УК "Сибирь" Михаил Болоночкин.

В фонде нам пояснили, после июньского уведомления о ремонте со всего края поступило около 700 протоколов. И треть - по замене видов работ, которые согласовали. "Решение за собственниками. На это у них три месяца. Но если собственники в течение трёх месяцев не приняли решение, тогда решение о проведении капитального ремонта за тех собственников, в домах которых не прошли собрания, примет муниципалитет", - пояснила генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Нина Авдеева.

Процедура работает уже три года, и решающее слово за собственниками. Фонд капитального ремонта в данной цепи - последнее звено, лишь исполнитель. Если где-то система и дала сбой, то спрашивать надо с управляющей компании. Или обратиться за консультацией в муниципалитет.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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