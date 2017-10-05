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В поисках чистого неба

05.10.17 08:45 "В поисках чистого неба": озеленение



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Люди мёрзнут, а деревьям нулевая температура нипочём. 20 яблонь Недзведского, в народе сибирская сакура, появились возле спорткомплекса "Солнечный". "Для посадки погода достаточно подходящая. Ком укрыт у деревьев, соответственно, не замёрзнет, не завоздушится", - пояснила ландшафтный дизайнер компании "Зелёные кварталы" Анна Лукьяненко.

Лунку необходимо покрыть слоем чернозёма. Затем высаживается дерево. Мешковину необходимо разрезать и уже потом закрыть финальным слоем земли. В Красноярске за 2,5 года "Зелёная дружина" высадила 3000 деревьев. Приживаемость - более 90 процентов.

"Во-первых, зелень, деревья всегда приятно глазу. Во-вторых, наш город с точки зрения экологии является не самым приятным, поэтому зелень - это лёгкие города. В некоторых случаях мы стараемся высаживать в виде живой изгороди", - отметил руководитель "Зелёной дружины СГК" Артем Речицкий.

А вот та самая живая изгородь. 15 рябин высажены вдоль забора. За ними беговая дорожка. Сажали дети. Эколого-просветительская деятельность - задача педагогов и создателя школьного музея. "Мы продолжаем деятельность Крутовской и её семьи. Дети сами. Это девятые классы, а помогали им первоклашки. Потому что они будут расти и рябины вместе с ними", - рассказала руководитель школьного музея Е.Крутовской Татьяна Поляковская.

Кстати, в конце 19 века Красноярск называли Ветропыльском. Дед Елены Крутовской был первым, кто начал активно высаживать деревья в черте города, чтобы зелень задерживала пыль. Сегодня деревья и кустарники защищают не только от пыли, но и от выхлопных газов автомобилей, которые содержат, например, оксид азота или бензапирен.


Елена АЛИШЕВЕЦ





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