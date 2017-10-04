НОВОСТИ | Происшествия













04.10.17 20:44 В Красноярске раскрыто похищение бизнесмена





Фото



"Потерпевший был вынужден выдать деньги - 580 тысяч рублей и около 3 тысяч долларов. После чего преступники бросили его на открытой местности связанного, с мешком на голове, и скрылись", - сообщил начальник уголовного розыска Сергей Беляков.



Однако в дело в мешался случай. По нашей информации, похищенный выронил свой мобильный телефон в машине киднепперов. Сотовый сигнал и привёл оперативников к нападавшим. Оказалось, что преступники хорошо знакомы со своей жертвой. Как рассказали в полиции, один работал фитнес-тренером, другой охранником в спортклубе у бизнесмена. Третий член группы официально безработный.



Сейчас за похищение и вымогательство им грозит до восьми лет лишения свободы. Проверяют их на и причастность к похожим инцидентам. Например, летом на улице Алексеева люди в полувоенной форме с оружием прямо средь бела дня





Бойцы Росгвардии нагрянули к троим красноярцам. По версии следствия, крепкие парни, что сейчас в наручниках, выследили хозяина фитнес-центра из Октябрьского района. Напали в пятницу, когда обычно сдаётся недельная выручка, и вывезли бизнесмена в лес. Там неизвестные в масках пытали своего пленника электрошоком и просто избивали."Потерпевший был вынужден выдать деньги - 580 тысяч рублей и около 3 тысяч долларов. После чего преступники бросили его на открытой местности связанного, с мешком на голове, и скрылись", - сообщил начальник уголовного розыска Сергей Беляков.Однако в дело в мешался случай. По нашей информации, похищенный выронил свой мобильный телефон в машине киднепперов. Сотовый сигнал и привёл оперативников к нападавшим. Оказалось, что преступники хорошо знакомы со своей жертвой. Как рассказали в полиции, один работал фитнес-тренером, другой охранником в спортклубе у бизнесмена. Третий член группы официально безработный.Сейчас за похищение и вымогательство им грозит до восьми лет лишения свободы. Проверяют их на и причастность к похожим инцидентам. Например, летом на улице Алексеева люди в полувоенной форме с оружием прямо средь бела дня выкрали владельца рынка Акифа Шихалиева. И также требовали денег. Тогда опытного коммерсанта отпустили - он убедил, что кроме долгов ничего не имеет. Нападавшие не установлены до сих пор. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













