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04.10.17 20:55 Красноярские педагоги принимают поздравления с профессиональным праздником





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"Хочу сказать про мой 2-й класс. Современные ученики, очень любят заниматься в оборудованных кабинетах. Наша школа предоставляет такую возможность. В следующем учебном году у нас откроется второе здание школы, хотим сказать большое спасибо мэру нашего города, он всегда сотрудничает с учителями, проводит различные беседы, и вообще даёт нам такую возможность", - сказала учитель начальных классов школы №151 Красноярска Марина Загузина.



Большое внимание уделяют детям с особыми потребностями здоровья. В городе работают 189 школ и детских садов с инклюзивным уклоном. Для Дмитрия Юркова работа с особенными детьми стала делом всей жизни.



"Дети действительно зачастую очень сложные в жизни и необходимо понимать их, подходить к ним с терпением и учитывать их непосредственные потребности", - отметил директор центра психолого-педагогического сопровождения "Эго" Дмитрий Юрков.



Сегодня премию главы города получили восемь педагогов. А завтра учителя отметят праздник уже на рабочем месте.





Именно учителя закладывают фундамент нашего общества. Сегодня в школах города обучаются более 100 тысяч детей, и это число лишь растёт. В этом году двери для более чем тысячи ребят откроет новая школа в микрорайоне Иннокентьевский. Аналогичные школы строят в Солнечном и Преображенском, на очереди Покровский и Пашенный. Растёт штат педагогов - в этом году в профессию пришли 250 молодых специалистов."Хочу сказать про мой 2-й класс. Современные ученики, очень любят заниматься в оборудованных кабинетах. Наша школа предоставляет такую возможность. В следующем учебном году у нас откроется второе здание школы, хотим сказать большое спасибо мэру нашего города, он всегда сотрудничает с учителями, проводит различные беседы, и вообще даёт нам такую возможность", - сказала учитель начальных классов школы №151 Красноярска Марина Загузина.Большое внимание уделяют детям с особыми потребностями здоровья. В городе работают 189 школ и детских садов с инклюзивным уклоном. Для Дмитрия Юркова работа с особенными детьми стала делом всей жизни."Дети действительно зачастую очень сложные в жизни и необходимо понимать их, подходить к ним с терпением и учитывать их непосредственные потребности", - отметил директор центра психолого-педагогического сопровождения "Эго" Дмитрий Юрков.Сегодня премию главы города получили восемь педагогов. А завтра учителя отметят праздник уже на рабочем месте. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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