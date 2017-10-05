НОВОСТИ | Политика













05.10.17 08:55 Опубликован список кандидатов от губернатора в комиссию по выборам главы Красноярска





Фото Владимир Богданов, и.о. заместителя министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Еханин, начальник управления кадров и государственной службы губернатора края Леонид Кирсанов и исполняющие обязанности министра образования Светлана Маковская и министра промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов. В правительстве Красноярского края подтвердили - этот список меняться уже не будет.











Стал известен список кандидатов от губернатора в конкурсную комиссию по выборам главы Красноярска. В него вошли исполняющий обязанности начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления, и.о. заместителя министра природных ресурсов и экологии, начальник управления кадров и государственной службы губернатора краяи исполняющие обязанности министра образованияи министра промышленности, энергетики и торговли. В правительстве Красноярского края подтвердили - этот список меняться уже не будет.







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