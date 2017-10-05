Эдхам Акбулатов подал документы для участия в конкурсе на пост главы города. В соответствии с установленным порядком он лично явился в городской совет, представители которого приняли необходимый пакет документов. Теперь дело за конкурсной комиссией, которая проверит правильность заполнения документации, её полноту, и примет решение о допуске.
Напомним, что кроме действующего главы города на эту должность также претендуют депутат и ресторатор Владимир Владимиров, член совета гражданской ассамблеи Юрий Тяжельников и сотрудник администрации города Анастасия Курдюкова.