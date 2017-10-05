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05.10.17 11:49 50-летний красноярец стал чемпионом мира по армлифтингу





Фото Фото: Prmira.ru



50-летний красноярец стал чемпионом мира по армлифтингу. Состязания на силу хвата прошли в Екатеринбурге, в них приняли участие около 8 тысяч спортсменов со всего мира. Красноярский край представил 50-летний Виктор Дровосеков. Он взял четыре золотых и две бронзовых медали в категории до 80 килограммов.



Спортсмен обошёл своих юных соперников и стал лучшим в дисциплинах "Русская ось", "Эскалибур" и в "Русской рулетке". На достигнутом Виктор останавливаться не собирается и уже готовится повторить свой успех на чемпионате мира 2018 года.







50-летний красноярец стал чемпионом мира по армлифтингу. Состязания на силу хвата прошли в Екатеринбурге, в них приняли участие около 8 тысяч спортсменов со всего мира. Красноярский край представил 50-летний Виктор Дровосеков. Он взял четыре золотых и две бронзовых медали в категории до 80 килограммов.Спортсмен обошёл своих юных соперников и стал лучшим в дисциплинах "Русская ось", "Эскалибур" и в "Русской рулетке". На достигнутом Виктор останавливаться не собирается и уже готовится повторить свой успех на чемпионате мира 2018 года.







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