В рамках внеочередной сессии Красноярского городского совета депутаты наконец определили членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Красноярска. В список вошли депутаты горсовета Евгения Бухарова, Аркадий Волков, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий и Владимир Пястолов.
Также накануне стал известен список выборщиков от губернатора, в него вошли и.о. начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Богданов, и.о. замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Еханин, начальник управления кадров и государственной службы губернатора края Леонид Кирсанов, и.о. министра образования Светлана Маковская, и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов.
Отбор кандидатов состоится 11 октября, пока на должность мэра претендуют пять человек, в том числе и действующий глава Красноярска.