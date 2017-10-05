НОВОСТИ | Политика













05.10.17 11:40 В горсовете сформировали комиссию по отбору кандидатов на должность главы Красноярска





Фото Евгения Бухарова, Аркадий Волков, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий и Владимир Пястолов.



Также накануне стал известен список выборщиков от губернатора, в него вошли и.о. начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Богданов, и.о. замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Еханин, начальник управления кадров и государственной службы губернатора края Леонид Кирсанов, и.о. министра образования Светлана Маковская, и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов.



Отбор кандидатов состоится 11 октября, пока на должность мэра претендуют пять человек, в том числе и действующий глава Красноярска.











В рамках внеочередной сессии Красноярского городского совета депутаты наконец определили членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Красноярска. В список вошли депутаты горсоветаТакже накануне стал известен список выборщиков от губернатора, в него вошли и.о. начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления, и.о. замминистра природных ресурсов и экологии, начальник управления кадров и государственной службы губернатора края, и.о. министра образования, и.о. министра промышленности, энергетики и торговлиОтбор кандидатов состоится 11 октября, пока на должность мэра претендуют пять человек, в том числе и действующий глава Красноярска.







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