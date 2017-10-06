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06.10.17 08:53 Красноярские коммунальщики применяют новый метод замены труб





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"Мы предполагаем её использование на заасфальтированных участках дорог, на вводах воды в жилые здания, чтобы эту работу можно было проводить более оперативно, без нарушения благоустройства и в круглогодичном режиме", - пояснил генеральный директор компании "Краском" Олег Гончеров.



Такие работы происходят на границе ответственности двух компаний - "Краскома" и жилищников. В крупнейшей управляющей компании Красноярска "Жилфонд" приветствуют новый метод за его оперативность. "Когда существует любая утечка извне, это оказывает негативное влияние на фундамент дома и конструктивные элементы здания", - отметила генеральный директор ГУК "Жилфонд" Наталья Жавнова.



График работ новой установки уже расписан до декабря, а в планах компании "Краском" приобрести ещё такую же. Ведь бестраншейный метод уже сберёг спокойствие жителей домов и миллионы рублей на благоустройстве.





Вот так выглядит новая мини-установка горизонтально направленного бурения компании "Краском". Она нужна для ювелирной подземной работы. Больше половины утечек происходит на малых трубопроводах, которые соединяют магистральные водоводы и жилые дома. Операцию можно сравнить с лазерной медициной: залечить истекающие раны водопровода теперь можно без вскрытия. То есть асфальтовые дорожки и газоны у дома останутся невредимыми."Мы предполагаем её использование на заасфальтированных участках дорог, на вводах воды в жилые здания, чтобы эту работу можно было проводить более оперативно, без нарушения благоустройства и в круглогодичном режиме", - пояснил генеральный директор компании "Краском" Олег Гончеров.Такие работы происходят на границе ответственности двух компаний - "Краскома" и жилищников. В крупнейшей управляющей компании Красноярска "Жилфонд" приветствуют новый метод за его оперативность. "Когда существует любая утечка извне, это оказывает негативное влияние на фундамент дома и конструктивные элементы здания", - отметила генеральный директор ГУК "Жилфонд" Наталья Жавнова.График работ новой установки уже расписан до декабря, а в планах компании "Краском" приобрести ещё такую же. Ведь бестраншейный метод уже сберёг спокойствие жителей домов и миллионы рублей на благоустройстве. Роман РЫКОВ

















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