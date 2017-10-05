НОВОСТИ | Общество













05.10.17 17:43 В 2017 году жертвами клещевого энцефалита в крае стали семь человек





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Семь человек погибли от клещевого энцефалита в 2017 году в крае, сообщает Роспотребнадзор. Вирус энцефалита обнаружен у 231 пациента. Всего в этом году за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 21000 человек. Это на 6000 больше прошлогодних показателей.













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