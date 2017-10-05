|
|
|
То, чем в первую очередь был раздосадован мэр - хаотично наваленной вдоль домов брусчаткой. Почему её не убрали? Подрядчик объяснил тем, что якобы брусчатку снимали ночью, здесь было припарковано много личных автомобилей горожан и спецтехника просто не смогла подъехать. Однако почему нельзя было хотя бы аккуратно сложить, ответ на этот вопрос мы так и не получили.
Горожане, особенно пожилые люди, пребывают в недоумении.
- Ужасно, меня настолько это расстраивает, невозможно ходить.
- Достали пробки, достало объезжать. Ребята, давайте побыстрее!!!
Насчёт "побыстрее" власти вроде бы договаривались с подрядчиком. По контракту срок окончания работ - конец октября, но строители обещали закончить к 20 сентября. Сегодня отставание даже от срока октябрьского - 20 дней. Подрядчик внятно не смог отчитаться даже по количеству рабочих.
- У нас во вторую смену работает порядка 40 человек.
- Вчера было 4 человека...
- Вчера было 4 человека, совершенно верно.
- А где эти 40 были?
- У нас привлекаются дополнительно студенческие стройотряды.
- Я не знаю. Где люди были у вас?
- Работали в первую смену.
- Думаю, это ваш последний объект на территории города. Хочу задать вопрос заказчику: а вы-то куда смотрите?
- Заказчик принимает меры по наказанию в части материальных штрафов согласно условиям муниципального контракта.
- Меры-то вы принимаете, но толку-то я не вижу никакого.
В итоге руководитель управления дорог Сергей Маркатюк получил выговор. Вот только делу это вряд ли поможет. Асфальт пообещали уложить за неделю и открыть Мира для проезда. "Подрядчик не имел опыта на таких работах. И подрядчик был отобран в соответствии с законодательством - 44 федеральным законом. К сожалению, мы не можем обойти закон и волюнтаристски назначить подрядчика", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.
Подрядчик объясняет отставание тем, что в процессе реконструкции появилось много новых нюансов. "В связи с тем, что внесено много изменений, некоторые даже до сих пор не утверждены, не согласованы с заказчиком, возможно увеличение сроков исполнения по контракту", - пояснил заместитель генерального директора компании - генерального подрядчика Илья Семёнов.
Благоустраивать проспект, видимо, будут уже под снегом. Сегодня мэр дал сутки, чтобы хотя бы разобрали завалы из брусчатки и сделали временные тротуары.
Мария СЕМЁНОВА
|
|