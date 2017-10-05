НОВОСТИ | Общество













05.10.17 17:40 Сроки завершения ремонта проспекта Мира снова срываются





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То, чем в первую очередь был раздосадован мэр - хаотично наваленной вдоль домов брусчаткой. Почему её не убрали? Подрядчик объяснил тем, что якобы брусчатку снимали ночью, здесь было припарковано много личных автомобилей горожан и спецтехника просто не смогла подъехать. Однако почему нельзя было хотя бы аккуратно сложить, ответ на этот вопрос мы так и не получили.



Горожане, особенно пожилые люди, пребывают в недоумении.



- Ужасно, меня настолько это расстраивает, невозможно ходить.

- Достали пробки, достало объезжать. Ребята, давайте побыстрее!!!



Насчёт "побыстрее" власти вроде бы договаривались с подрядчиком. По контракту срок окончания работ - конец октября, но строители обещали закончить к 20 сентября. Сегодня отставание даже от срока октябрьского - 20 дней. Подрядчик внятно не смог отчитаться даже по количеству рабочих.



- У нас во вторую смену работает порядка 40 человек.

- Вчера было 4 человека...

- Вчера было 4 человека, совершенно верно.

- А где эти 40 были?

- У нас привлекаются дополнительно студенческие стройотряды.

- Я не знаю. Где люди были у вас?

- Работали в первую смену.

- Думаю, это ваш последний объект на территории города. Хочу задать вопрос заказчику: а вы-то куда смотрите?

- Заказчик принимает меры по наказанию в части материальных штрафов согласно условиям муниципального контракта.

- Меры-то вы принимаете, но толку-то я не вижу никакого.



В итоге руководитель управления дорог Сергей Маркатюк получил выговор. Вот только делу это вряд ли поможет. Асфальт пообещали уложить за неделю и открыть Мира для проезда. "Подрядчик не имел опыта на таких работах. И подрядчик был отобран в соответствии с законодательством - 44 федеральным законом. К сожалению, мы не можем обойти закон и волюнтаристски назначить подрядчика", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Подрядчик объясняет отставание тем, что в процессе реконструкции появилось много новых нюансов. "В связи с тем, что внесено много изменений, некоторые даже до сих пор не утверждены, не согласованы с заказчиком, возможно увеличение сроков исполнения по контракту", - пояснил заместитель генерального директора компании - генерального подрядчика Илья Семёнов.



Благоустраивать проспект, видимо, будут уже под снегом. Сегодня мэр дал сутки, чтобы хотя бы разобрали завалы из брусчатки и сделали временные тротуары.





Ни пройти, ни проехать. Это сегодня на себе испытал и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. По узким тропинкам из уцелевшей брусчатки мэр прошагал несколько кварталов.То, чем в первую очередь был раздосадован мэр - хаотично наваленной вдоль домов брусчаткой. Почему её не убрали? Подрядчик объяснил тем, что якобы брусчатку снимали ночью, здесь было припарковано много личных автомобилей горожан и спецтехника просто не смогла подъехать. Однако почему нельзя было хотя бы аккуратно сложить, ответ на этот вопрос мы так и не получили.Горожане, особенно пожилые люди, пребывают в недоумении.Насчёт "побыстрее" власти вроде бы договаривались с подрядчиком. По контракту срок окончания работ - конец октября, но строители обещали закончить к 20 сентября. Сегодня отставание даже от срока октябрьского - 20 дней. Подрядчик внятно не смог отчитаться даже по количеству рабочих.В итоге руководитель управления дорог Сергей Маркатюк получил выговор. Вот только делу это вряд ли поможет. Асфальт пообещали уложить за неделю и открыть Мира для проезда. "Подрядчик не имел опыта на таких работах. И подрядчик был отобран в соответствии с законодательством - 44 федеральным законом. К сожалению, мы не можем обойти закон и волюнтаристски назначить подрядчика", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Подрядчик объясняет отставание тем, что в процессе реконструкции появилось много новых нюансов. "В связи с тем, что внесено много изменений, некоторые даже до сих пор не утверждены, не согласованы с заказчиком, возможно увеличение сроков исполнения по контракту", - пояснил заместитель генерального директора компании - генерального подрядчика Илья Семёнов.Благоустраивать проспект, видимо, будут уже под снегом. Сегодня мэр дал сутки, чтобы хотя бы разобрали завалы из брусчатки и сделали временные тротуары. Мария СЕМЁНОВА











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