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НОВОСТИ | Общество





05.10.17 17:40 Сроки завершения ремонта проспекта Мира снова срываются



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Ни пройти, ни проехать. Это сегодня на себе испытал и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. По узким тропинкам из уцелевшей брусчатки мэр прошагал несколько кварталов.

То, чем в первую очередь был раздосадован мэр - хаотично наваленной вдоль домов брусчаткой. Почему её не убрали? Подрядчик объяснил тем, что якобы брусчатку снимали ночью, здесь было припарковано много личных автомобилей горожан и спецтехника просто не смогла подъехать. Однако почему нельзя было хотя бы аккуратно сложить, ответ на этот вопрос мы так и не получили.

Горожане, особенно пожилые люди, пребывают в недоумении.

- Ужасно, меня настолько это расстраивает, невозможно ходить.
- Достали пробки, достало объезжать. Ребята, давайте побыстрее!!!

Насчёт "побыстрее" власти вроде бы договаривались с подрядчиком. По контракту срок окончания работ - конец октября, но строители обещали закончить к 20 сентября. Сегодня отставание даже от срока октябрьского - 20 дней. Подрядчик внятно не смог отчитаться даже по количеству рабочих.

- У нас во вторую смену работает порядка 40 человек.
- Вчера было 4 человека...
- Вчера было 4 человека, совершенно верно.
- А где эти 40 были?
- У нас привлекаются дополнительно студенческие стройотряды.
- Я не знаю. Где люди были у вас?
- Работали в первую смену.
- Думаю, это ваш последний объект на территории города. Хочу задать вопрос заказчику: а вы-то куда смотрите?
- Заказчик принимает меры по наказанию в части материальных штрафов согласно условиям муниципального контракта.
- Меры-то вы принимаете, но толку-то я не вижу никакого.

В итоге руководитель управления дорог Сергей Маркатюк получил выговор. Вот только делу это вряд ли поможет. Асфальт пообещали уложить за неделю и открыть Мира для проезда. "Подрядчик не имел опыта на таких работах. И подрядчик был отобран в соответствии с законодательством - 44 федеральным законом. К сожалению, мы не можем обойти закон и волюнтаристски назначить подрядчика", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Подрядчик объясняет отставание тем, что в процессе реконструкции появилось много новых нюансов. "В связи с тем, что внесено много изменений, некоторые даже до сих пор не утверждены, не согласованы с заказчиком, возможно увеличение сроков исполнения по контракту", - пояснил заместитель генерального директора компании - генерального подрядчика Илья Семёнов.

Благоустраивать проспект, видимо, будут уже под снегом. Сегодня мэр дал сутки, чтобы хотя бы разобрали завалы из брусчатки и сделали временные тротуары.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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