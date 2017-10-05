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05.10.17 17:45 117 красноярцев попались на уловки квартирных мошенников





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"В настоящее время есть основания полагать, что жителей города, вступивших в это потребительское общество, может быть больше. Поэтому сотрудники полиции обращаются ко всем, кто вложил деньги в потребительское общество "Фортуна", обращаться в полицию", - сказала начальник пресс-службы МУ МВД "Красноярское" Екатерина Росицкая.







Обманывали людей, обещая улучшение жилищных условий. В Красноярске мошенники собирали с населения деньги, чтобы горожане могли поменять свои квартиры на большие за счёт субсидий или льгот. Так свою деятельность рекламировало потребительское общество "Фортуна". За три года, с 2013 по 2016, обманутыми оказались 117 горожан. Общий ущерб - 23 миллиона рублей. Полиция продолжает расследование."В настоящее время есть основания полагать, что жителей города, вступивших в это потребительское общество, может быть больше. Поэтому сотрудники полиции обращаются ко всем, кто вложил деньги в потребительское общество "Фортуна", обращаться в полицию", - сказала начальник пресс-службы МУ МВД "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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