НОВОСТИ | Общество













05.10.17 17:46 Коммунальный автопарк Красноярска переходит на зимний режим





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"Ежегодно мы подписываем дополнительные соглашения с предприятиями и организациями города. До ста единиц в случае сильного снегопада мы дополнительно привлекаем из других предприятий и организаций", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.







На случай снегопадов в Красноярске закупили 19 дополнительных уборочных машин. Автопарк сейчас переходит в зимний режим. Сегодня прошла проверка готовности на случай осадков. Вместе с новой техникой общее число на балансе города составляет 262 единицы. Но в экстренных ситуациях будут привлекать и дополнительные силы."Ежегодно мы подписываем дополнительные соглашения с предприятиями и организациями города. До ста единиц в случае сильного снегопада мы дополнительно привлекаем из других предприятий и организаций", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.











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