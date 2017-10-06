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06.10.17 09:00 В Зыкове зафиксирована вспышка африканской чумы свиней





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"Только что на территорию огороженного предприятия заехал экскаватор, возможно, он будет копать котлован для утилизации заражённых свиней. Если говорить об общей численности поражённых африканской чумой животных, это как минимум тысяча голов. Возможно, все они будут уничтожены. На подъездах по-прежнему работают сотрудники ДПС, они не подпускают автомобили близко, территория огорожена, действует режим карантина. На выездах из Зыково сотрудники ветеринарной службы и дорожные полицейские досматривают почти все проезжающие машины на предмет вывоза каких-либо полуфабрикатов, мяса, т.е. продуктов, которые могут представлять опасность. Скоро поступят комментарии от представителей сельской администрации, мы узнаем, как дальше будет развиваться ситуация с карантином. Все подробности в следующем выпуске "Вестей", - сообщает корреспондент "Вести. Красноярск" Владимир Богомолов.











Специалисты подтвердили - под Красноярском действительно обнаружен очаг африканской чумы свиней. На территории Зыковского сельсовета введён режим чрезвычайной ситуации. Заболевание поразило частное хозяйство. На месте работает съёмочная группа "Вестей"."Только что на территорию огороженного предприятия заехал экскаватор, возможно, он будет копать котлован для утилизации заражённых свиней. Если говорить об общей численности поражённых африканской чумой животных, это как минимум тысяча голов. Возможно, все они будут уничтожены. На подъездах по-прежнему работают сотрудники ДПС, они не подпускают автомобили близко, территория огорожена, действует режим карантина. На выездах из Зыково сотрудники ветеринарной службы и дорожные полицейские досматривают почти все проезжающие машины на предмет вывоза каких-либо полуфабрикатов, мяса, т.е. продуктов, которые могут представлять опасность. Скоро поступят комментарии от представителей сельской администрации, мы узнаем, как дальше будет развиваться ситуация с карантином. Все подробности в следующем выпуске "Вестей", - сообщает корреспондент "Вести. Красноярск" Владимир Богомолов.







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