НОВОСТИ | Общество













06.10.17 09:18 Сотрудники муниципального ДРСП в Свердловском районе два месяца не получают зарплату





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В администрации Красноярска заявили: прошлое руководство накопило долги. Полгода назад здесь сменился директор. Тогда ДРСП фигурировало в сомнительной истории, где речь шла о возможной коррупции. Сейчас долг по зарплате - полтора миллиона рублей - планируют выплатить за счёт работы, которую забрали у другой организации.



"У нас были замечания к одной из организаций, которая осуществляла в Свердловском районе уборку улиц, частное предприятие. Нам пришлось за плохую работу с этим предприятием расторгнуть договор на 10 миллионов. Торги мы провели, и сейчас, думаю, ситуация поправится", - пояснил Руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.



Зарплату пообещали выплатить уже на следующей неделе. Но кто понесёт ответственность за задержку? Ведь даже директор муниципального предприятия всё это время не получал денег.



Решить эту проблему как можно скорее важно в том числе из-за погоды: в Красноярск совсем скоро могут прийти снегопады. И тогда на дорогах понадобится каждая единица техники каждого муниципального предприятия. Но если людям не платят зарплату, они могут просто отказаться от такой работы.





Рабочие вспоминают прошлое с оправданной ностальгией: раньше им платили зарплату. Вот уже два месяца сотрудники дорожного ремонтно-строительного предприятия Свердловского района не видят своих денег. Полсотни человек работают, что называется, на энтузиазме. Но его уже не хватает, чтобы поддерживать порядок в районе. На автобусных остановках, например, заметны горы мусора. Денег нет не только на зарплаты, но и на содержание техники.В администрации Красноярска заявили: прошлое руководство накопило долги. Полгода назад здесь сменился директор. Тогда ДРСП фигурировало в сомнительной истории, где речь шла о возможной коррупции. Сейчас долг по зарплате - полтора миллиона рублей - планируют выплатить за счёт работы, которую забрали у другой организации."У нас были замечания к одной из организаций, которая осуществляла в Свердловском районе уборку улиц, частное предприятие. Нам пришлось за плохую работу с этим предприятием расторгнуть договор на 10 миллионов. Торги мы провели, и сейчас, думаю, ситуация поправится", - пояснил Руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.Зарплату пообещали выплатить уже на следующей неделе. Но кто понесёт ответственность за задержку? Ведь даже директор муниципального предприятия всё это время не получал денег.Решить эту проблему как можно скорее важно в том числе из-за погоды: в Красноярск совсем скоро могут прийти снегопады. И тогда на дорогах понадобится каждая единица техники каждого муниципального предприятия. Но если людям не платят зарплату, они могут просто отказаться от такой работы. Владимир БОГОМОЛОВ











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