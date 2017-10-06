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06.10.17 09:31 В Красноярске разрабатывают маршруты экскурсий для гостей Универсиады





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"Мы планируем во время экскурсий использовать площадки наших музеев. Это дом-усадьба Сурикова, уникальный музей-пароход "Святитель Николай". Замечательный музейный комплекс Виктора Петровича Астафьева в Овсянке", - сказала победитель в номинации "Обзорные экскурсии по Красноярску и его окрестностям" Ольга Дрёмова.



Не обойдут стороной и достопримечательности, созданные природой - Караульную пещеру и заповедник "Столбы". Стоит отметить, что впереди и другие конкурсы от Дирекции студенческих игр, скоро будут собирать предложения от турфирм и красноярцев.



"Мы ждём предложений, которые бы попали в ожидания наших гостей. А ожидания связаны с тем, чтобы с одной стороны познакомиться с Сибирью и Красноярском", - отметил советник генерального директора Зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.



Всю информацию о конкурсах можно найти на





Многие из спортсменов, которые приедут на студенческие игры 2019 года, никогда не были в Сибири, а уж тем более в Красноярске. Для них и готовят экскурсии - своеобразное погружение в историю. Покажут Красноярскую ГЭС, памятники культуры и искусства разных эпох."Мы планируем во время экскурсий использовать площадки наших музеев. Это дом-усадьба Сурикова, уникальный музей-пароход "Святитель Николай". Замечательный музейный комплекс Виктора Петровича Астафьева в Овсянке", - сказала победитель в номинации "Обзорные экскурсии по Красноярску и его окрестностям" Ольга Дрёмова.Не обойдут стороной и достопримечательности, созданные природой - Караульную пещеру и заповедник "Столбы". Стоит отметить, что впереди и другие конкурсы от Дирекции студенческих игр, скоро будут собирать предложения от турфирм и красноярцев."Мы ждём предложений, которые бы попали в ожидания наших гостей. А ожидания связаны с тем, чтобы с одной стороны познакомиться с Сибирью и Красноярском", - отметил советник генерального директора Зимней Универсиады-2019 Константин Гуреев.Всю информацию о конкурсах можно найти на официальном сайте Зимней Универсиады-2019. Владимир ЖАРИНОВ

















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