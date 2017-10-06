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НОВОСТИ | Государство





06.10.17 09:47 Прокурору Красноярского края продлили полномочия на пять лет



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Прокурору Красноярского края продлили полномочия на пять лет. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Напомним, Михаил Савчин занимает свой пост уже на протяжении пяти лет, с 2012 года. До своего назначения в Красноярский край он работал в Чеченской республике.
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