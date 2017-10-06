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06.10.17 11:41 В микрорайоне Солнечный загорелся долгострой





Фото Видео и фото: VK.com/kras_sunny



В микрорайоне Солнечный загорелся долгострой. Это произошло накануне вечером. Дом уже три года возводит компания "ЭкоПром". В июле строителей обвинили в растрате средств, вложенных дольщиками. К тому же застройщик задолжал администрации города 115 миллионов рублей за аренду участка.



И вот внезапно многоэтажка загорелась; очевидцы рассказывают, клубы дыма повалили почти из всех окон здания. К счастью, пострадавших нет.







В микрорайоне Солнечный загорелся долгострой. Это произошло накануне вечером. Дом уже три года возводит компания "ЭкоПром". В июле строителей обвинили в растрате средств, вложенных дольщиками. К тому же застройщик задолжал администрации города 115 миллионов рублей за аренду участка.И вот внезапно многоэтажка загорелась; очевидцы рассказывают, клубы дыма повалили почти из всех окон здания. К счастью, пострадавших нет.













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