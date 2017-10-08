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09.10.17 09:00 Вести. Красноярск. События недели от 08.10.2017

В этом выпуске:



- Красноярец во главе края. Как складывалась политическая судьба Александра Усса и что он считает главным в жизни.



- Определились не сразу. Кто будет отвечать за выбор нового главы Красноярска и сколько претендентов на высокий пост уже готовы вступить в борьбу.



- Красноярский вид спорта. В очередной раз за корону российского регби в финале боролись только команды с берегов Енисея. Есть ли поводы для беспокойства у бессменных лидеров суровой игры?





- Красноярец во главе края. Как складывалась политическая судьба Александра Усса и что он считает главным в жизни.- Определились не сразу. Кто будет отвечать за выбор нового главы Красноярска и сколько претендентов на высокий пост уже готовы вступить в борьбу.- Красноярский вид спорта. В очередной раз за корону российского регби в финале боролись только команды с берегов Енисея. Есть ли поводы для беспокойства у бессменных лидеров суровой игры?







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