НОВОСТИ | Общество













06.10.17 17:46 Жильцы многоэтажки в переулке Якорный продолжают судиться с владельцем гаража во дворе





Фото



"Как получилось, что дом был сдан с препятствием во дворе? Лучше задавать вопросы строительному надзору. На тот момент всё было сделано по закону. К нам вопросов не возникло", - пояснил начальник отдела общественной коммуникации строительной компании "Сиблидер" Дмитрий Тронин.



В итоге въезд в гараж просто закатали асфальтом и два автомобиля пенсионера пришли в негодность. Через суд он заставил строителей обеспечить доступ внутрь, тогда рабочие, исполняя требование, вырыли во дворе котлован. Жители высотки со своей стороны подавали иск к администрации города с требованием снести гараж, но им отказали, ведь он был построен законно. Экспертиза подтвердила - яма во дворе опасна, но суд всё равно не встал на сторону жильцов и отказал в требовании засыпать котлован.



"Я не могу человеку заглянуть в голову, что у него там происходит. Возможно, какая-то обида, возможно, ему нравится издеваться над людьми. Мы будем дальше бороться за свою территорию различными исками", - сказала председатель дома №17 в переулке Якорный Инесса Воропаева.



Сейчас хозяин гаража выдвигает новые и даже невероятные требования. Он просит расширить яму ещё на 10 метров, но для этого придётся разрушить крыльцо и пандус. Соответствующий иск сегодня рассмотрел Кировский районный суд. По окончании заседания хозяин гаража не вышей с нами на встречу. К слову, судья отказала в удовлетворении иска Алексея Петровича о расширении ямы, но у пенсионера есть ещё 10 дней, чтобы обжаловать это решение.





Мириться с гаражом во дворе жителям дома №17 в переулке Якорный приходится уже пять лет. Компания "Сиблидер" в момент возведения высотки так и не смогла договориться с хозяином постройки. Алексей Петрович даже отказался от выкупа в размере 5 миллионов 600 тысяч рублей."Как получилось, что дом был сдан с препятствием во дворе? Лучше задавать вопросы строительному надзору. На тот момент всё было сделано по закону. К нам вопросов не возникло", - пояснил начальник отдела общественной коммуникации строительной компании "Сиблидер" Дмитрий Тронин.В итоге въезд в гараж просто закатали асфальтом и два автомобиля пенсионера пришли в негодность. Через суд он заставил строителей обеспечить доступ внутрь, тогда рабочие, исполняя требование, вырыли во дворе котлован. Жители высотки со своей стороны подавали иск к администрации города с требованием снести гараж, но им отказали, ведь он был построен законно. Экспертиза подтвердила - яма во дворе опасна, но суд всё равно не встал на сторону жильцов и отказал в требовании засыпать котлован."Я не могу человеку заглянуть в голову, что у него там происходит. Возможно, какая-то обида, возможно, ему нравится издеваться над людьми. Мы будем дальше бороться за свою территорию различными исками", - сказала председатель дома №17 в переулке Якорный Инесса Воропаева.Сейчас хозяин гаража выдвигает новые и даже невероятные требования. Он просит расширить яму ещё на 10 метров, но для этого придётся разрушить крыльцо и пандус. Соответствующий иск сегодня рассмотрел Кировский районный суд. По окончании заседания хозяин гаража не вышей с нами на встречу. К слову, судья отказала в удовлетворении иска Алексея Петровича о расширении ямы, но у пенсионера есть ещё 10 дней, чтобы обжаловать это решение. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













