НОВОСТИ | Общество













06.10.17 18:50 В Красноярске начал работу городской форум





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"Чтобы тебе дали ту опору, на которой ты сможешь ощутить свои силы. И мы благодаря нашему проекту приводим ребят в спортзал, показываем, что за пределами квартиры не страшно. Ты можешь добиваться целей, ты можешь выходить из дома, заниматься спортом, ты обычный человек, покажи, что ты можешь!", - сказала лауреат премии "Красноярск рукотворный" Наталья Каптеленина.



В этом году Красноярский форум проходит под заголовком "Город и дети". Сейчас в миллионом мегаполисе каждый пятый житель - ребёнок. Как сделать краевой центр дружелюбным для малышей и вырастить таланты, и будет обсуждаться на площадках форума.



"Нужно сделать, чтобы среда, в которой живут дети, была комфортной, уютной, и самое главное - развивающей. Которая давала бы ребёнку возможность получать знания, дополнительное образование, заниматься спортом, культурой, общаться с людьми", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Обсуждения с участием родителей, педагогов, и конечно же, самих детей будут проходить до 9 октября.





Сегодня Красноярский городской форум открылся с вручения премии "Красноярск рукотворный" - в номинациях простор для "творчества", "волонтёрство" и "подвижничество". Одним из лауреатов стала фитнес-тренер Наталья Каптелинина . Сейчас она прикована к коляске и её проект "Шаг за шагом к мечте" помогает инвалидам. Около ста маломобильных красноярцев посещают три тренажёрных зала."Чтобы тебе дали ту опору, на которой ты сможешь ощутить свои силы. И мы благодаря нашему проекту приводим ребят в спортзал, показываем, что за пределами квартиры не страшно. Ты можешь добиваться целей, ты можешь выходить из дома, заниматься спортом, ты обычный человек, покажи, что ты можешь!", - сказала лауреат премии "Красноярск рукотворный" Наталья Каптеленина.В этом году Красноярский форум проходит под заголовком "Город и дети". Сейчас в миллионом мегаполисе каждый пятый житель - ребёнок. Как сделать краевой центр дружелюбным для малышей и вырастить таланты, и будет обсуждаться на площадках форума."Нужно сделать, чтобы среда, в которой живут дети, была комфортной, уютной, и самое главное - развивающей. Которая давала бы ребёнку возможность получать знания, дополнительное образование, заниматься спортом, культурой, общаться с людьми", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Обсуждения с участием родителей, педагогов, и конечно же, самих детей будут проходить до 9 октября. Роман РЫКОВ













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