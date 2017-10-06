ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





06.10.17 18:50 В Красноярске начал работу городской форум



Фото
Сегодня Красноярский городской форум открылся с вручения премии "Красноярск рукотворный" - в номинациях простор для "творчества", "волонтёрство" и "подвижничество". Одним из лауреатов стала фитнес-тренер Наталья Каптелинина. Сейчас она прикована к коляске и её проект "Шаг за шагом к мечте" помогает инвалидам. Около ста маломобильных красноярцев посещают три тренажёрных зала.

"Чтобы тебе дали ту опору, на которой ты сможешь ощутить свои силы. И мы благодаря нашему проекту приводим ребят в спортзал, показываем, что за пределами квартиры не страшно. Ты можешь добиваться целей, ты можешь выходить из дома, заниматься спортом, ты обычный человек, покажи, что ты можешь!", - сказала лауреат премии "Красноярск рукотворный" Наталья Каптеленина.

В этом году Красноярский форум проходит под заголовком "Город и дети". Сейчас в миллионом мегаполисе каждый пятый житель - ребёнок. Как сделать краевой центр дружелюбным для малышей и вырастить таланты, и будет обсуждаться на площадках форума.

"Нужно сделать, чтобы среда, в которой живут дети, была комфортной, уютной, и самое главное - развивающей. Которая давала бы ребёнку возможность получать знания, дополнительное образование, заниматься спортом, культурой, общаться с людьми", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Обсуждения с участием родителей, педагогов, и конечно же, самих детей будут проходить до 9 октября.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.