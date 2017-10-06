НОВОСТИ | Общество













06.10.17 17:48 В Красноярске пополнился автопарк социального такси





Фото



Правда, воспользоваться им смогут лишь те, кто в состоянии заплатить. За километр - 21 рубль. Инвалиды рассказывают: услуга очень удобная, но хотелось бы, чтобы было дешевле. Для сравнения, обычные городские такси берут за километр дороги от 9 до 14 рублей, социальное, напомним, стоит 21 рубль.



"Мы очень благодарны, что на нас обратили внимание и что к нам повернулись все лицом. Хочется, чтобы это было для нас как для инвалидов чуть подешевле. Для ребят из федерации, у которых пособие 7 тысяч", - сказал президент федерации инвалидного спорта Сибири Красноярской краевой общественной организации Георгий Лопатин.



Как вызвать социальное такси и за сколько дней или часов его нужно бронировать, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 "на телеканале Россия".



В Красноярске закупили 10 машин для перевозки инвалидов - "Мерседесы" и "Лады". Так пополнился автопарк социального такси. Горожане с ограниченными физическими возможностями, которые передвигаются на колясках, сегодня опробовали новый транспорт.Правда, воспользоваться им смогут лишь те, кто в состоянии заплатить. За километр - 21 рубль. Инвалиды рассказывают: услуга очень удобная, но хотелось бы, чтобы было дешевле. Для сравнения, обычные городские такси берут за километр дороги от 9 до 14 рублей, социальное, напомним, стоит 21 рубль."Мы очень благодарны, что на нас обратили внимание и что к нам повернулись все лицом. Хочется, чтобы это было для нас как для инвалидов чуть подешевле. Для ребят из федерации, у которых пособие 7 тысяч", - сказал президент федерации инвалидного спорта Сибири Красноярской краевой общественной организации Георгий Лопатин.Как вызвать социальное такси и за сколько дней или часов его нужно бронировать, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 "на телеканале Россия".

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













