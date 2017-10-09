НОВОСТИ | Общество













09.10.17 11:41 Улицы Маркса и Каратанова навсегда станут односторонними





Фото







С 28 октября улицы Маркса и Каратанова будут навсегда переведены в односторонний режим движения на всём протяжении. Такое решение было принято городской администрацией после изучения транспортных потоков. Изменения вступят в силу с полуночи 28 октября: на улице Каратанова автомобили будут двигаться в одном направлении от Маркса до Мира. Также в одностороннем режиме транспорт поедет по Маркса от Парижской Коммуны до Каратанова. Водителей просят быть внимательными и следить за информационными знаками.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













