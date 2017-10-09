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09.10.17 11:39 На границе с Кузбассом выставлены кордоны из-за вспышки чумы свиней в крае





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Напомним, вспышка зафиксирована в Зыкове, в двух десятках километров от Красноярска. Вирус не опасен для человека, но всё поголовье свиней там будет уничтожено, чтобы остановить распространение. Сейчас решается вопрос о компенсациях за каждый килограмм веса убитых животных.



Сможет ли африканская чума свиней распространиться и как с ней дальше будут бороться, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Из-за вспышки африканской чумы свиней в Красноярском крае кордоны выставили на границе с Кемеровской областью. Там дежурят сотрудники ГИБДД и ветеринарного надзора. Большегрузы, въезжающие на территорию Кузбасса, проверяют на наличие потенциально опасного мяса.Напомним, вспышка зафиксирована в Зыкове, в двух десятках километров от Красноярска. Вирус не опасен для человека, но всё поголовье свиней там будет уничтожено, чтобы остановить распространение. Сейчас решается вопрос о компенсациях за каждый килограмм веса убитых животных.Сможет ли африканская чума свиней распространиться и как с ней дальше будут бороться, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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