Из-за вспышки африканской чумы свиней в Красноярском крае кордоны выставили на границе с Кемеровской областью. Там дежурят сотрудники ГИБДД и ветеринарного надзора. Большегрузы, въезжающие на территорию Кузбасса, проверяют на наличие потенциально опасного мяса.
Напомним, вспышка зафиксирована в Зыкове, в двух десятках километров от Красноярска. Вирус не опасен для человека, но всё поголовье свиней там будет уничтожено, чтобы остановить распространение. Сейчас решается вопрос о компенсациях за каждый килограмм веса убитых животных.
Сможет ли африканская чума свиней распространиться и как с ней дальше будут бороться, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.