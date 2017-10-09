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09.10.17 11:43 Врио губернатора Александр Усс отправился в командировку в Москву





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Об этом глава региона заявил на первой официальной встрече с журналистами в резиденции "Сосны". Встреча длилась чуть более часа. Основными вопросами, которыми интересовались журналисты, были кадровые перестановки, отношение к выборам главы Красноярска, краевой бюджет, объекты Универсиады. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



Врио губернатора Александр Усс отправился в командировку в Москву на три дня. Там запланированы встречи с руководством крупнейших корпораций-недропользователей, которые работают на территории края. Одна из главных тем - экология. На повестке и режим ЧС в регионе, связанный с уборочной . Хлеб на полях лежит под снегом. В первую очередь это отразится на экономике села.Об этом глава региона заявил на первой официальной встрече с журналистами в резиденции "Сосны". Встреча длилась чуть более часа. Основными вопросами, которыми интересовались журналисты, были кадровые перестановки, отношение к выборам главы Красноярска, краевой бюджет, объекты Универсиады. Подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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