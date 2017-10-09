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09.10.17 17:44 Промышленные предприятия Красноярского края и Австрии намерены сотрудничать





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"Наиболее перспективное направление - это горное дело, поскольку в ваших горах есть много минералов. Также есть перспективы во взращивании крупнорогатого скота, производстве продуктов питания и напитков. Кроме того, мы видим хорошие возможности в модернизации уже имеющихся предприятий в Красноярском крае", - отметил представитель Федеральной палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер.











В Красноярске открылась Австрийская экономическая миссия, которая пройдёт в формате деловых переговоров, где встретятся представители предприятий Австрии и Красноярского края. В состав австрийской делегации вошли представители десяти компаний из различных отраслей промышленности: это энергетика, транспортировка и переработка мусора, проектирование и строительство ГЭС и другие. Главная цель мероприятия - установление контактов между предприятиями Австрии и Красноярского края для реализации совместных проектов."Наиболее перспективное направление - это горное дело, поскольку в ваших горах есть много минералов. Также есть перспективы во взращивании крупнорогатого скота, производстве продуктов питания и напитков. Кроме того, мы видим хорошие возможности в модернизации уже имеющихся предприятий в Красноярском крае", - отметил представитель Федеральной палаты экономики Австрии Михаэль Ангерер.







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