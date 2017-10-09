НОВОСТИ | Общество













09.10.17 17:46 Банк России приглашает красноярцев на день открытых дверей





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"Будет продемонстрирована работа банковской техники. Гости смогут непосредственно увидеть, как происходит пересчёт банкнот и монет. В завершение экскурсии можно будет посетить помещение, где происходит уничтожение ветхих банкнот. Для всех гостей будут приготовлены небольшие сувениры", - рассказал управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв.







14 октября региональное отделение Банка России приглашает красноярцев на день открытых дверей. Посетители узнают полезную информацию о деньгах, научатся определять подлинность банкнот, а также смогут сделать памятные фото с огромным макетом десятирублёвой купюры, примерить каску и бронежилет инкассатора. Гостей, которые запишутся заранее по телефону горячей линии 259-06-08, ждёт увлекательная экскурсия по зданию и посещение банковского музея."Будет продемонстрирована работа банковской техники. Гости смогут непосредственно увидеть, как происходит пересчёт банкнот и монет. В завершение экскурсии можно будет посетить помещение, где происходит уничтожение ветхих банкнот. Для всех гостей будут приготовлены небольшие сувениры", - рассказал управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв.











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