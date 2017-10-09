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09.10.17 17:42 В красноярском онкодиспансере проходят дни диагностики опухолей головы и шеи



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Болезненность языка, незаживающие язвы во рту, одностороння боль в горле, трудности при глотании, опухоль в области шеи - это лишь некоторые нехорошие симптомы. Если они есть, стоит показаться врачу. С понедельника по среду включительно в онкоцентре принимают онкологи, онкостоматологи и ЛОР-онкологи.

"За два часа мы уже нашли несколько образований кожи, два случая злокачественного образования гортани, один случай злокачественного образования языка. Мы отправляем пациентов в нашу поликлинику на дообследование, более углублённое и подробное", - рассказала онколог Вера Парубец.

Буквально за один день на экспресс-приём записались 300 человек. У каждого здесь своя история.

- В семье от онкологии умерли сестра, мама, папа; естественно, боишься всегда, дело-то серьёзное.

- После операции был результат нехороший, пришлось лечь на повторную операцию, результат замечательный, но дефект нужно убрать.

Подобные проверки обязательно стоит проходить тем, кто курит и часто употребляет алкоголь. К сожалению, в этот раз записаться уже не удастся. Запись была окончена несколько дней назад, но подобная акция пройдёт ровно через год в красноярском онкологическом диспансере. Обычно она проходит в сентябре, только в этом году так вышло, что выпала на октябрь. Узнавать об акции можно на сайте медицинского учреждения или по телефонам регистратуры онкоцентра.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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