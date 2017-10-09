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09.10.17 17:37 В Солнечном совершено вооружённое ограбление ювелирного магазина





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- Очень страшно, это действительно как в боевиках. Высокий мужчина, замотанное лицо, сумка большая и обрез. Потом начинается битьё стёкол и выстрелы. Я быстрее заскочила сюда и стала вызывать полицию. А ещё видели, что второй выбегал и ногой дверь выбивал. Ещё я видела, уборщица там мыла полы и уборщицу эту он палкой бил, она закричала и выскочила на улицу. Потом смотрю - забегает охрана и как раз тут выстрелы, охрана испугалась и выскочила. Я тоже сразу заскочила и давай вызывать полицию.



Вместе с добычей, это несколько десятков золотых украшений, грабители покинули место преступления. В городе объявлен план "Перехват", полиция разыскивает преступников.





В торговый комплекс на бульваре Солнечный двое грабителей наведались около 11 часов утра, их целью стала ювелирная лавка. Известно, что лица грабителей были спрятаны под шарфами, один из них был вооружён. Вот что нам рассказали сотрудники соседних павильонов.Вместе с добычей, это несколько десятков золотых украшений, грабители покинули место преступления. В городе объявлен план "Перехват", полиция разыскивает преступников. Владислав ТАМОШАУСКАС











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