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НОВОСТИ | Общество





10.10.17 08:41 В "Роевом ручье" появились самоходные электроколяски для инвалидов



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В инвалидном кресле Ольга Шикунова оказалась после болезни 10 лет назад. С тех пор ни разу не была в "Роевом ручье". "Если на простой коляске - здесь сложный рельеф, сложно самостоятельно передвигаться, а на электрической очень удобно", - поделилась красноярка.

В парке уже убраны бордюры, ступеньки, установлены пандусы. Самоходные коляски - это подарок спонсоров. Пока их всего три - одна взрослая и две детские. Для удобства людей с ограниченными физическими возможностями сопровождает экскурсовод. Платить ничего не нужно.

"Через месяц появятся специальные кнопки на автобусной остановке, на кассе и на входе в парк, где можно будет подъехать, нажать, выйдет охранник, пригласит ответственных за посещение, и люди организуют", - рассказал директор парка "Роев ручей" Алексей Горбань.

Антон Шевчук в инвалидном кресле четыре года - результат автомобильной аварии. В молодёжный центр "Вектор" приехал впервые. Здесь всё приспособлено под инвалидов. Нет порогов, широкие дверные проёмы, удобная туалетная комната, поручни, кнопка для вызова персонала. Посетителям центра от 14 до 30 лет.

"Есть клуб любителей настольных игр, есть клуб игры на музыкальных инструментах, клуб по созданию квестов, мастер-классы различной тематики. Мы постоянно актуализируем информацию о том, что интересно молодёжи", - рассказала директор центра продвижения молодёжных проектов "Вектор" Светлана Крамская.

Сотрудники Центра надеются, теперь среди посетителей людей с ограниченными физическими возможностями станет больше.


Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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