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10.10.17 08:45 В Красноярске подводят итоги форума "Город и дети"





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"Мы благодаря нашему проекту приводим ребят в спортзал, показываем, что за пределами квартиры не страшно. Ты можешь добиваться целей, ты можешь выходить из дома, заниматься спортом, ты обычный человек, покажи, что ты можешь!", - сказала лауреат премии "Красноярск рукотворный" Наталья Каптелинина.



Из более ста претендентов комиссия выбрала восемь победителей, готовых бескорыстно помогать людям и преображать Красноярск. "Эта премия была впервые в нашем городе провозглашена, но я думаю, что она должна существовать теперь постоянно, потому что провозгласив эту премию, этот конкурс, мы видим, какое большое количество активных людей в самых разных областях стремятся совершенствовать наше городское пространство", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Эти выходные в Красноярске были полностью посвящены детям. Причём они на равных работали со взрослыми во время круглых столов, обсуждая идеи, воплотить которые, по традиции форума, планируют уже в будущем году.





Многочисленные мероприятия форума шли целых два дня. Очень важно обсудить развитие Красноярска в интересах самых маленьких горожан именно сейчас. Каждый пятый житель краевого центра - ребёнок. Неравнодушным красноярцам впервые вручили премию "Красноярск рукотворный". Одним из лауреатов стала фитнес-тренер Наталья Каптелинина. Она прикована к коляске и её проект "Шаг за шагом к мечте" помогает инвалидам. Около ста маломобильных красноярцев посещают три тренажёрных зала."Мы благодаря нашему проекту приводим ребят в спортзал, показываем, что за пределами квартиры не страшно. Ты можешь добиваться целей, ты можешь выходить из дома, заниматься спортом, ты обычный человек, покажи, что ты можешь!", - сказала лауреат премии "Красноярск рукотворный" Наталья Каптелинина.Из более ста претендентов комиссия выбрала восемь победителей, готовых бескорыстно помогать людям и преображать Красноярск. "Эта премия была впервые в нашем городе провозглашена, но я думаю, что она должна существовать теперь постоянно, потому что провозгласив эту премию, этот конкурс, мы видим, какое большое количество активных людей в самых разных областях стремятся совершенствовать наше городское пространство", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Эти выходные в Красноярске были полностью посвящены детям. Причём они на равных работали со взрослыми во время круглых столов, обсуждая идеи, воплотить которые, по традиции форума, планируют уже в будущем году. Дмитрий БЫЗОВ











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