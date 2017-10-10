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10.10.17 08:38 Конкурсная комиссия определила претендентов на должность главы Красноярска





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Неполный пакет предоставили Анастасия Курдюкова, Андрей Попов и Александр Потылицын. 11 октября комиссия рассмотрит программы развития Красноярска и проведёт собеседование с 10-ю кандидатами. Это Эдхам Акбулатов, Владимир Владимиров, Юлия Ганусова, Владимир Егоров, Сергей Ерёмин, Владислав Логинов, Татьяна Панкрац, Юрий Тяжельников, Андрей Худоногов и Александр Южанников.



Заседание комиссии 11 октября рассчитано минимум на 10 часов. Члены комиссии должны будут назвать имена тех, из кого депутаты Городского совета на сессии 24 октября будут выбирать главу города. В среду заседание начнётся с определения порядка выступления кандидатов.



"Все десять допущенных кандидатов в 10 утра проведут жеребьёвку. После того как кандидат доложит свою программу, ответит на вопросы, члены комиссии будут выставлять ему баллы. Затем все данные от каждого члена комиссии будут суммированы и определён некий рейтинг", - пояснил председатель конкурсной комиссии по выборам главы г.Красноярска Анатолий Цыкалов.











Конкурсная комиссия по выборам главы Красноярска назвала фамилии кандидатов, которые продолжат борьбу за мэрское кресло. Заседание проходило за закрытыми для СМИ дверями, так как были названы в том числе и личные данные претендентов.Неполный пакет предоставили Анастасия Курдюкова, Андрей Попов и Александр Потылицын. 11 октября комиссия рассмотрит программы развития Красноярска и проведёт собеседование с 10-ю кандидатами. Это Эдхам Акбулатов, Владимир Владимиров, Юлия Ганусова, Владимир Егоров, Сергей Ерёмин, Владислав Логинов, Татьяна Панкрац, Юрий Тяжельников, Андрей Худоногов и Александр Южанников.Заседание комиссии 11 октября рассчитано минимум на 10 часов. Члены комиссии должны будут назвать имена тех, из кого депутаты Городского совета на сессии 24 октября будут выбирать главу города. В среду заседание начнётся с определения порядка выступления кандидатов."Все десять допущенных кандидатов в 10 утра проведут жеребьёвку. После того как кандидат доложит свою программу, ответит на вопросы, члены комиссии будут выставлять ему баллы. Затем все данные от каждого члена комиссии будут суммированы и определён некий рейтинг", - пояснил председатель конкурсной комиссии по выборам главы г.Красноярска Анатолий Цыкалов.







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