ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Политика





10.10.17 08:38 Конкурсная комиссия определила претендентов на должность главы Красноярска



Фото
Конкурсная комиссия по выборам главы Красноярска назвала фамилии кандидатов, которые продолжат борьбу за мэрское кресло. Заседание проходило за закрытыми для СМИ дверями, так как были названы в том числе и личные данные претендентов.

Неполный пакет предоставили Анастасия Курдюкова, Андрей Попов и Александр Потылицын. 11 октября комиссия рассмотрит программы развития Красноярска и проведёт собеседование с 10-ю кандидатами. Это Эдхам Акбулатов, Владимир Владимиров, Юлия Ганусова, Владимир Егоров, Сергей Ерёмин, Владислав Логинов, Татьяна Панкрац, Юрий Тяжельников, Андрей Худоногов и Александр Южанников.

Заседание комиссии 11 октября рассчитано минимум на 10 часов. Члены комиссии должны будут назвать имена тех, из кого депутаты Городского совета на сессии 24 октября будут выбирать главу города. В среду заседание начнётся с определения порядка выступления кандидатов.

"Все десять допущенных кандидатов в 10 утра проведут жеребьёвку. После того как кандидат доложит свою программу, ответит на вопросы, члены комиссии будут выставлять ему баллы. Затем все данные от каждого члена комиссии будут суммированы и определён некий рейтинг", - пояснил председатель конкурсной комиссии по выборам главы г.Красноярска Анатолий Цыкалов.








АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.