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НОВОСТИ | Общество





10.10.17 09:12 Красноярцы могут пожаловаться на работу поликлиник



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Красноярцы могут высказать претензии к работе поликлиник. Проект "Народная оценка качества" разработали активисты Общероссийского народного фронта. Замечания нужно отправить на сайт, после чего специалисты проведут проверки медучреждений.

Результаты активисты представят на экспертном совете руководству минздрава Красноярского края, главврачам поликлиник и представителям медицинского сообщества.
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